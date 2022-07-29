В России сократится ассортимент известных чипсов

Отмечается, что представители компании PepsiCo обратились к партнерам с предупреждением о том, что в обороте больше не будет некоторых видов закусок в связи с тем, что они плохо продаются. Так, останутся лишь востребованные вкусы. В продаже больше не будет чипсов о вкусом «королевского краба» и «белых грибов», а также сухариков со вкусом сметаны и холодца с хреном.