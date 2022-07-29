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53 минуты назад

В России сократится ассортимент известных чипсов

Лера Букина

Продукции брендов чипсов Lays и сухариков ХрусTeam станет меньше, поскольку владелец брендов – компания PepsiCo – принял решение сократить ассортимент. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В России сократится ассортимент известных чипсов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что представители компании PepsiCo обратились к партнерам с предупреждением о том, что в обороте больше не будет некоторых видов закусок в связи с тем, что они плохо продаются. Так, останутся лишь востребованные вкусы. В продаже больше не будет чипсов о вкусом «королевского краба» и «белых грибов», а также сухариков со вкусом сметаны и холодца с хреном.

Захарова высмеяла уход Coca-Cola из России

PepsiCo занялась производством в РФ напитков под новыми названиями вместо Pepsi, Mirinda и 7Up. Теперь они носят названия Evervess, Frustyle и «Русский дар».

Ранее гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа заявил, что напитки бренда Sprite перестанут выпускаться в зеленых пластиковых бутылках. Примечательно то, что этикетки сохранят зеленый оттенок, который стал классикой для компании.

Компании,Coca-Cola,
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