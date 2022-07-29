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47 минут назад

Подразделение Coca-Cola в России изменило название

Sostav.ru

Юридическое лицо российского подразделения Coca-Cola — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — изменило название на ООО «Мултон Партнерс», следует из данных ЕГРЮЛ.

Подразделение Coca-Cola в России изменило название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, у организации поменялся юридический адрес — c нижегородского на московский. Генеральным директором «Мултон Партнерс» значится Александар Ружевич, возглавлявший Coca-Cola HBC Россия с 2018 года. Sostav направил запрос в российское подразделение Coca-Cola.

В марте американский производитель приостановил свою деятельность в России, в частности, вложения в рекламу и маркетинг. При этом российское подразделение производителя продолжало работать, а американское закрылось ради сохранения репутации.

По данным ЕГРЮЛ, в России у Coca Cola также зарегистрированы ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» с генеральным директором Букингемом Эндрю и АО «Мултон», которое возглавляет Мораис Виейра Филью Сержио.

Также в стране компании принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. По прогнозам Coca Cola, уход из России снизит показатели выручки и операционной прибыли компании на 1 2% за год.

Coca-Cola занимает 29 место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2021 год затраты компании на рекламу составили почти 3,4 млрд руб.

Компании,Coca-Cola,
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