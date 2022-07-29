Владелец бренда виски Johnnie Walker рассказал об убытках из-за ухода из РФ

Потери крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков класса премиум Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan составили £146 млн в связи с уходом с российского рынка. Об этом говорится в отчете британской компании Diageo за прошедший финансовый год, который завершился 30 июня.

Согласно текущему курсу 72,43 рубля за один фунт стерлингов, в рублях производитель лишился 10,5 млрд. В результате остановки деятельности компания столкнулась с убытками в £50 млн, из которых £14 млн лишилась в связи с разрывом контрактов, £13 млн — в связи с увольнением сотрудников. Кроме того, £77 млн были потеряны на фоне обесценения бренда Bell, £19 млн — в связи с обесценением Smirnoff.

О приостановке отгрузку готовой продукции клиентам в России компанией было объявлено в марте. В конце июня британский производитель проинформировал о намерении уйти из РФ. 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров в России получали продукцию Diageo.