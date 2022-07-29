"Газпром": поставка турбины "Севпотока" не соответствует контракту

"Обращаем внимание, что у компании Siemens нет никаких ограничений к доступу к компрессорам "Портовая", есть все возможности для выполнения всех сервисных работ и мы с нетерпением ожиданием приезда их специалистов на компрессорную станцию. Такое положение дел вызывает у нас все большую озабоченность. Сегодня мы направили Siemens очередное обращение и призываем их к скорейшему решению всех накопившихся проблем", - сказал он.