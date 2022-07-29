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2 часа назад

"Газпром": поставка турбины "Северного потока" из Канады в ФРГ не соответствует контракту

ТАСС

Поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Газпром": поставка турбины "Севпотока" не соответствует контракту
Фото: © EPA-EFE/STEFAN SAUER© EPA-EFE/STEFAN SAUER

"В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - сказал он в эфире "Россия-24".

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На сегодняшний день у "Газпрома" нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока".

Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию

Партнеры необоснованно обвиняют "Газпром" в снижении поставок, они вызваны невыполнением обязательств по ремонту оборудования.

После решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем объеме.

Деятельность Siemens

Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток", заявил Маркелов. По его словам, "Газпром" направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

"Компании Siemens мы отправили 10 писем, компания Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации", - сказал он.

Замглавы "Газпрома" отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.

"Обращаем внимание, что у компании Siemens нет никаких ограничений к доступу к компрессорам "Портовая", есть все возможности для выполнения всех сервисных работ и мы с нетерпением ожиданием приезда их специалистов на компрессорную станцию. Такое положение дел вызывает у нас все большую озабоченность. Сегодня мы направили Siemens очередное обращение и призываем их к скорейшему решению всех накопившихся проблем", - сказал он.

"Газпром" планирует опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами.

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