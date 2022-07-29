"Газпром": поставка турбины "Севпотока" не соответствует контракту

Поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.
"В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - сказал он в эфире "Россия-24".
На сегодняшний день у "Газпрома" нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока".
Партнеры необоснованно обвиняют "Газпром" в снижении поставок, они вызваны невыполнением обязательств по ремонту оборудования.
После решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем объеме.
Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток", заявил Маркелов. По его словам, "Газпром" направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
"Компании Siemens мы отправили 10 писем, компания Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации", - сказал он.
Замглавы "Газпрома" отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
"Обращаем внимание, что у компании Siemens нет никаких ограничений к доступу к компрессорам "Портовая", есть все возможности для выполнения всех сервисных работ и мы с нетерпением ожиданием приезда их специалистов на компрессорную станцию. Такое положение дел вызывает у нас все большую озабоченность. Сегодня мы направили Siemens очередное обращение и призываем их к скорейшему решению всех накопившихся проблем", - сказал он.
"Газпром" планирует опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами.