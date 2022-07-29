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25 минут назад

Зампред «Газпрома» поставил ЕС условие по поставкам газа

Ura.Ru

Поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Зампред «Газпрома» поставил ЕС условие по поставкам газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейские партнеры обвиняют Россию в том, что сокращаются поставки в Европу. Все наоборот. Это они не выполняют обязательства по обслуживанию компрессорной станции. Призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их проблемы, и тогда поставки газа сразу же нормализуются», — заявил Маркелов в эфире «России-24».

По его словам, отправка турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Также он отметил, что планируется опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами.

В Siemens заявили об отсутствии проблем с возвратом турбин для «Северного потока»

Прокачку газа по «Северному потоку» остановили 11 июля из-за профилактических работ, передает телеканал 360. Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получили официальных документов от Siemens о поставке двигателя. СМИ сообщали, что турбина застряла по пути в РФ из-за отсутствия необходимых документов для ввоза. В «Газпроме» заявили в июле о планах снизить поставки газа в Европу из-за ремонта еще одной турбины, пишет RT.

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