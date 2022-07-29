Зампред «Газпрома» поставил ЕС условие по поставкам газа

Поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Европейские партнеры обвиняют Россию в том, что сокращаются поставки в Европу. Все наоборот. Это они не выполняют обязательства по обслуживанию компрессорной станции. Призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их проблемы, и тогда поставки газа сразу же нормализуются», — заявил Маркелов в эфире «России-24».

По его словам, отправка турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Также он отметил, что планируется опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами.