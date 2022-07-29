Apple заработала на iPhone в Китае вопреки коронавирусу

Apple сумела хорошо заработать на продажах смартфонов iPhone в Китае вопреки жестким мерам противодействия коронавирусу в этой стране, пишет CNBC.

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Во втором квартале нынешнего года Apple продала в Китае 9,9 миллиона iPhone, что на 25 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в целом китайский рынок смартфонов апреле-июне просел на 10 процентов.

Главной причиной стали ограничения, введенные властями в крупных городах и отдельных провинциях из-за новых вспышек коронавируса. Самым ярким примером стал Шанхай, где ограничительные меры в виде полного локдауна держались на протяжении нескольких недель.

В то же время, в июне ограничения были смягчены. Дополнительно на продажах позитивно сказался прошедший в Китае в середине месяца фестиваль покупок.