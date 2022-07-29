"Газпром" опубликовал документы по состоянию турбин

"Газпром" вечером в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал, как и обещал ранее замглавы холдинга Виталий Маркелов, часть переписки с Siemens и документы по техническому состоянию газотурбинных двигателей для "Северного потока" на компрессорной станции (КС) "Портовая".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из опубликованных документов следует, что в ходе проверок газотурбинных двигателей на КС "Портовая", в том числе Ростехнадзором, в июне и июле были выявлены следующие неисправности: выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, выход из строя датчиков температуры подшипника, утечки масла на двигателе, повреждение нескольких лопаток компрессора.

Видео дня

Также Ростехнадзор обращал внимание, что при работе ряда двигателей не обеспечена взрывобезопасность, и некоторые из них не были выведены из эксплуатации, несмотря на отсутствие документов, которые подтвердили бы устранение причин их отказа.

В итоге, согласно документам, один из двигателей был выведен в состояние вынужденного простоя, а на другой наложен временный запрет Ростехнадзора на использование.

Во всех письмах "Газпром" просил представителей Siemens предоставить комментарии о возможных причинах дефектов и путях устранения неполадок. Ответы Siemens (в случае их наличия) "Газпромом" опубликованы не были.

Ранее замглавы "Газпрома" Маркелов сообщил, что Siemens устранила не больше четверти неисправностей, хотя у ее специалистов есть все возможности для выполнения сервисных работ. "Газпром" также не согласился с обвинениями европейских партнеров в том, что российская компания не выполняет своих контрактных обязательств по поставкам газа. Изначально их нарушила именно компания Siemens, которая не выполнила свои обязательства по обслуживанию компрессорных станций, что и привело в дальнейшем к снижению поставок.