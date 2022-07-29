"Почта России" подтвердила утечку данных

Утечка данных не угрожает безопасности клиентов "Почты России", поскольку не содержала банковских данных. Об этом сообщает пресс-служба оператора в пятницу.

"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - сказано в сообщении компании.

Служба безопасности "Почты России" уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа, отмечает пресс-служба.

"Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный", - отмечается в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение об утечке данных пользователей "Почты России". В выложенном образце, как отмечалось, ровно 10 миллионов строк, которые содержат номер отслеживания, фамилию, имя и отчество или название компании отправителя и получателя, телефон получателя, город, индекс отправителя и получателя, вес и статус отправления, дату и время отправления.