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41 минуту назад

"Почта России" заверила, что утечка данных не угрожает безопасности ее клиентов

ТАСС

Утечка данных не угрожает безопасности клиентов "Почты России", поскольку не содержала банковских данных. Об этом сообщает пресс-служба оператора в пятницу.

"Почта России" подтвердила утечку данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - сказано в сообщении компании.

Служба безопасности "Почты России" уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа, отмечает пресс-служба.

"Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор запросил у «Билайна» информацию о возможной новой утечке данных

Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение об утечке данных пользователей "Почты России". В выложенном образце, как отмечалось, ровно 10 миллионов строк, которые содержат номер отслеживания, фамилию, имя и отчество или название компании отправителя и получателя, телефон получателя, город, индекс отправителя и получателя, вес и статус отправления, дату и время отправления.

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