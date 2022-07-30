OBI продала российский бизнес за один евро

Немецкая компания OBI GmH 27 подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им отечественной сети магазинов товаров для дома OBI. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, на первом этапе 40 процентов долей компании перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК MAX), остальные 60 процентов — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Уточняется, что сумма сделки составила один евро.