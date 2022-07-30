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1 час назад

OBI продала российский бизнес за один евро

Lenta.ruиещё 5

Немецкая компания OBI GmH 27 подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им отечественной сети магазинов товаров для дома OBI. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

OBI продала российский бизнес за один евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на первом этапе 40 процентов долей компании перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК MAX), остальные 60 процентов — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Уточняется, что сумма сделки составила один евро.

О желании группы MAX приобрести российский бизнес OBI стало известно в конце апреля. Об этом заявили в ФАС, пообещав рассмотреть ходатайство в установленном порядке. OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года.

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