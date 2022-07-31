IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

Объявившая об уходе из России нидерландская сеть товаров для дома IKEA возобновила онлайн-распродажу в Москве. Ранее на сайте компании было указано, что покупатели из столицы временно не смогут оформить заказы IKEA из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза. Теперь это сообщение исчезло. При этом чтобы начать покупки, по-прежнему нужно дождаться автоматической очереди. «Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить своё место в очереди», — говорится в объявлении компании. Если во время покупок пользователь не будет активен в течение 10 минут, система вернёт его обратно в очередь. 23 июля IKEA прервала онлайн-распродажу, объяснив это решение невозможностью оформления заказов на сайте из-за отсутствия временных слотов для доставки и самовывоза. Спустя 2 дня компания возобновила работу. Об уходе IKEA с российского рынка стало известно 15 июня. Официальной причиной в компании назвали «осложнившиеся условия работы в стране и проблемы с логистикой». После этого ретейлер начал распродажу товаров своим сотрудникам. Распродажу для всех россиян изначально планировалось начать 5 июля, однако из-за технических проблем этого сделать не удалось . «Секрет фирмы» узнал у юристов, могут ли недовольные покупатели подать иск к мебельному гиганту — подробнее читайте в нашем материале. Фото: Unsplash, Unsplash License