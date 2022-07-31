Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Тимати приобрел все активы Starbucks в России

Елена Прошина

Российский исполнитель Тимур Юнусов под сценическим псевдонимом Тимати заявил о приобретении всех активов компании Starbucks в России, сообщают «Известия».

Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сеть кофеин находится под его с Антоном Пинским руководством. Как отметил музыкант, открытие первых точек состоится в августе. В настоящее время руководство работает над поиском нового названия заведений общепита.

Юнусов отметил, что посетителям не стоит ждать большого ребрендинга. Артист предложил своим поклонникам принять участие в разработке нового дизайна логотипа. Итоги конкурса будут подведены до сентября, после чего он появится на 200 кофейнях по всей России.

Ранее появились сообщения о том, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Starbucks заявила о сворачивании своей деятельности в РФ 23 мая. При этом зарплата работникам была сохранена.

Иностранные компании приостанавливают деятельность в России или вовсе уходят с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители