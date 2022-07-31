Тимати приобрел все активы Starbucks в России

Российский исполнитель Тимур Юнусов под сценическим псевдонимом Тимати заявил о приобретении всех активов компании Starbucks в России, сообщают «Известия».

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По его словам, сеть кофеин находится под его с Антоном Пинским руководством. Как отметил музыкант, открытие первых точек состоится в августе. В настоящее время руководство работает над поиском нового названия заведений общепита.

Юнусов отметил, что посетителям не стоит ждать большого ребрендинга. Артист предложил своим поклонникам принять участие в разработке нового дизайна логотипа. Итоги конкурса будут подведены до сентября, после чего он появится на 200 кофейнях по всей России.

Ранее появились сообщения о том, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Starbucks заявила о сворачивании своей деятельности в РФ 23 мая. При этом зарплата работникам была сохранена.