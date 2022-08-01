В России существенно упал импорт крепкого алкоголя

Импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился в январе - июне 2022 года в годовом сравнении на рекордные 34,4%, до 32,65 млн л. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка.
Несмотря на то, официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны, из представленных участниками рынка данных следует, что импорт виски в РФ снизился практически в два раза, до 11,8 млн л. Кроме того, ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3% (до 9,02 млн л), ликеров - на 36,6% (до 2,25 млн л), джина - на 26,6% (до 874,05 тыс. л), а водки - на 41,7% (до 965,5 тыс. л). Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и прочих категорий сократился на 34,5%, до 4,83 млн л. Поставки рома почти не изменились, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году.
Согласно мартовскому прогнозу участников рынка, снижение импорта алкоголя должно было составить 20-40% из-за введенного США запрета отгрузок в РФ всего спиртного и продукции стоимостью выше €300 за единицу товара - из Евросоюза.
По мнению президента одного из крупнейших дистрибуторов России Ladoga Вениамина Грабара, слова которого приводит "Коммерсантъ", весь март почти вся отрасль ничего не ввозила из-за неясности перспективы. По оценке представителя Алкогольной сибирской группы (АСГ), с рынка РФ может уйти около 70% импортного виски - из-за американских санкций США, а также отказа от поставок шотландских и ирландских производителей. При этом Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал газете, что снижение импорта коньяка, вероятно, не так заметно, потому как наибольшая часть продукции поставляет Армения.
Ранее ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.