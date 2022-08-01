В России существенно упал импорт крепкого алкоголя

Импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился в январе - июне 2022 года в годовом сравнении на рекордные 34,4%, до 32,65 млн л. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка.

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Несмотря на то, официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны, из представленных участниками рынка данных следует, что импорт виски в РФ снизился практически в два раза, до 11,8 млн л. Кроме того, ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3% (до 9,02 млн л), ликеров - на 36,6% (до 2,25 млн л), джина - на 26,6% (до 874,05 тыс. л), а водки - на 41,7% (до 965,5 тыс. л). Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и прочих категорий сократился на 34,5%, до 4,83 млн л. Поставки рома почти не изменились, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году.

Согласно мартовскому прогнозу участников рынка, снижение импорта алкоголя должно было составить 20-40% из-за введенного США запрета отгрузок в РФ всего спиртного и продукции стоимостью выше €300 за единицу товара - из Евросоюза.

По мнению президента одного из крупнейших дистрибуторов России Ladoga Вениамина Грабара, слова которого приводит "Коммерсантъ", весь март почти вся отрасль ничего не ввозила из-за неясности перспективы. По оценке представителя Алкогольной сибирской группы (АСГ), с рынка РФ может уйти около 70% импортного виски - из-за американских санкций США, а также отказа от поставок шотландских и ирландских производителей. При этом Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал газете, что снижение импорта коньяка, вероятно, не так заметно, потому как наибольшая часть продукции поставляет Армения.