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1 час назад

H&M не открылся в России

Лера Букина

Возобновления работы H&M в понедельник в столичном «Метрополисе» не ожидается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что подготовка к открытию была тщательной – сотрудники на протяжении нескольких недель раскладывали товары. Однако открытию помешало руководство сети, пишет канал. Так, компания избежит ажиотажа. Россияне прождали около 20 минут, после чего охранник рекомендовал им расходиться.

H&M оставит россиян без распродажи

Как сообщает ТАСС, магазины Н&М также не открыли двери для посетителей в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Напомним, что точки должны были возобновить работу 1 августа. Речь идет о новосибирских торгово-развлекательных центрах «Аура» и «Галерея» и владивостоксих «Калина-молл» и «Седанка Сити».

Так, в Новосибирске возле магазина «Галерея» на момент публикации статьи находилось около 50 потенциальных покупателей. Во Владивостоке граждане, пришедшие за покупками в Н&М, могут видеть старое объявление компании о приостановке продаж в России.

Такие же сообщения размещены на обоих магазинах Н&М в Иркутске. Примечательно то, что покупателей возле магазинов не было.

О приостановке работы в России компания H&M объявила в марте. В июле стало известно, что сеть откроет магазины для продажи товарных запасов. Некоторые СМИ писали, что магазины откроются 1 числа текущего месяца, другие же не сообщали точной даты открытия магазинов.

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