H&M не открылся в России

Возобновления работы H&M в понедельник в столичном «Метрополисе» не ожидается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что подготовка к открытию была тщательной – сотрудники на протяжении нескольких недель раскладывали товары. Однако открытию помешало руководство сети, пишет канал. Так, компания избежит ажиотажа. Россияне прождали около 20 минут, после чего охранник рекомендовал им расходиться.

Как сообщает ТАСС, магазины Н&М также не открыли двери для посетителей в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Напомним, что точки должны были возобновить работу 1 августа. Речь идет о новосибирских торгово-развлекательных центрах «Аура» и «Галерея» и владивостоксих «Калина-молл» и «Седанка Сити».

Так, в Новосибирске возле магазина «Галерея» на момент публикации статьи находилось около 50 потенциальных покупателей. Во Владивостоке граждане, пришедшие за покупками в Н&М, могут видеть старое объявление компании о приостановке продаж в России.

Такие же сообщения размещены на обоих магазинах Н&М в Иркутске. Примечательно то, что покупателей возле магазинов не было.