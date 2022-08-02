Россияне получили возможность купить товары бренда H&M

Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию вещей марки H&M, которая объявила о решении свернуть бизнес в России, в этом убедился корреспондент ТАСС. На сайте доступны толстовки, худи, сарафаны, спортивные костюмы, платья, детская одежда.

До этого Wildberries размещал на площадке товары многих брендов, которые приостановили деятельность в России, в частности, брендов группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие), Mango.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планировалось поэтапно, начиная с августа, открывать магазины сети на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров. Магазины в столичных ТЦ "Авиапарк" и "Метрополис" стали первыми, возобновившими работу.