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32 минуты назад

Wildberries начал продавать товары бренда H&M

ТАССиещё 1

Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию вещей марки H&M, которая объявила о решении свернуть бизнес в России, в этом убедился корреспондент ТАСС. На сайте доступны толстовки, худи, сарафаны, спортивные костюмы, платья, детская одежда.

Россияне получили возможность купить товары бренда H&M
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого Wildberries размещал на площадке товары многих брендов, которые приостановили деятельность в России, в частности, брендов группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие), Mango.

Толпы людей выстроились в очереди у магазинов H&M в Москве

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планировалось поэтапно, начиная с августа, открывать магазины сети на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров. Магазины в столичных ТЦ "Авиапарк" и "Метрополис" стали первыми, возобновившими работу.

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