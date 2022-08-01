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1 час назад

Forbes: ФАС опубликовала проект "временных" изменений в закон о конкуренции

Газета.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект «временных» изменений в закон о конкуренции, согласно которым цены на социально значимые товары должны быть экономически обоснованными. Об этом сообщается в Telegram-канале Forbes Russia.

ФАС опубликовала проект изменений в закон о конкуренции
Фото: ТАССТАСС

В случае недостаточного обоснования стоимости социально значимой продукции, действия продавцов будут рассматривать как сговор, пусть и «молчаливый».

Издание пишет, что продавцы и сейчас не могут договариваться о ценах на товары, что может приводить к их росту. Причем это распространяется на все товары, не только социально значимые. Этими поправками, как указывает Forbes, хотят ввести новое определение согласованных действий: применительно к ряду товаров сговором будет называться не «не согласование действий друг с другом», а просто «необоснованность» цены.

По мнению экономиста Вадима Новикова, мнение которого приводит издание, поправки ФАС «доводят до абсурда уже давно применяемый антимонопольным ведомством принцип, когда доказательством сговора между компаниями служат не конкретные факты, а убежденность чиновников в том, что установленная предпринимателями цена товара экономически необоснованна».

В марте ФАС сообщала, что ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») ограничат наценки на уровне 5%.

Компании,Вадим Новиков,ФАС России,О'Кей,"Магнит",Ашан,
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