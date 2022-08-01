IKEA нашла способ распродать свои товары

Шведская компания IKEA в ТЦ «Мега Белая Дача» начала продавать вместе с продуктами товары для дома – посуду и кухонную утварь. Об этом пишут «Известия».

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что на полках, стоящих рядом с холодильниками с продуктами, разложены подставки под горячее, столовые приборы, ножи, салфетки, подносы и кастрюли.

Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций.