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32 минуты назад

IKEA нашла способ распродать свои товары

Алиса Селезнёва

Шведская компания IKEA в ТЦ «Мега Белая Дача» начала продавать вместе с продуктами товары для дома – посуду и кухонную утварь. Об этом пишут «Известия».

IKEA нашла способ распродать свои товары
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что на полках, стоящих рядом с холодильниками с продуктами, разложены подставки под горячее, столовые приборы, ножи, салфетки, подносы и кастрюли.

Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций.

При этом IKEA, объявила онлайн-распродажу в России и столкнулась со множеством трудностей. Так, например, покупателям из Москвы было недоступно оформление заказов на сайте из-за отсутствия интервалов доставки. А на сам сайт можно было зайти, только дождавшись своей очереди. Время ожидания составляло несколько часов.

Компании,Ikea,
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