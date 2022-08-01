Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
58 минут назад

«Почта России» резко нарастила убытки

Lenta.ruиещё 1

Чистый убыток «Почты России» по итогам первого полугодия вырос в 2,4 раза, до 17,7 миллиарда рублей против 7,415 миллиарда годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сообщает РИА Новости.

«Почта России» резко нарастила убытки
Фото: ТАССТАСС

Выручка составила 99,23 миллиарда рублей, что обеспечило рост на 3,6 процента в годовом выражении по этому показателю. Из них на услуги почтовой связи пришлось 72,9 миллиарда рублей, от торговой деятельности — 14,37 миллиарда, от денежного посредничества — 4,2 миллиарда, а от прочей деятельности — 7,8 миллиарда.

Валовый убыток достиг 7,664 миллиарда рублей против валовой прибыли в 489 миллионов год назад. Убыток до налогообложения вырос в 2,5 раза, от продаж — в 2,8 раза. Одной из причин столь резкого ухудшения показателей стал рост себестоимости проданных товаров и оказанных услуг на 12,2 процента.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратит работу по внутрироссийским направлениям. В компании в качестве причины назвали технические сложности и законодательные ограничения.

В июне стало известно, что «Почта России» пополнила российский список IT-компаний, что позволит ее сотрудникам претендовать на налоговые льготы и льготные кредиты.

Компании,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители