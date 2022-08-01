«Почта России» резко нарастила убытки

Чистый убыток «Почты России» по итогам первого полугодия вырос в 2,4 раза, до 17,7 миллиарда рублей против 7,415 миллиарда годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сообщает РИА Новости.

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Выручка составила 99,23 миллиарда рублей, что обеспечило рост на 3,6 процента в годовом выражении по этому показателю. Из них на услуги почтовой связи пришлось 72,9 миллиарда рублей, от торговой деятельности — 14,37 миллиарда, от денежного посредничества — 4,2 миллиарда, а от прочей деятельности — 7,8 миллиарда.

Валовый убыток достиг 7,664 миллиарда рублей против валовой прибыли в 489 миллионов год назад. Убыток до налогообложения вырос в 2,5 раза, от продаж — в 2,8 раза. Одной из причин столь резкого ухудшения показателей стал рост себестоимости проданных товаров и оказанных услуг на 12,2 процента.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратит работу по внутрироссийским направлениям. В компании в качестве причины назвали технические сложности и законодательные ограничения.