В Москве открылся магазин COS

В столичном торговом центре «Афимолл Сити» открылся магазин COS. Об этом сообщает Telegram-канал »Моя Москва».

По данным канала, ажиотажа и очередей на вход в магазине COS пока нет. Сообщается также, что как и другие магазины шведской компании H&M Group, COS откроется, чтобы распродать товар перед полным уходом из России. Новых поставок не будет. Предполагается, что товаров хватит до конца августа.

2 августа в Москве открылись два магазина H&M — в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». В обе точки выстроились огромные очереди и охранники были вынуждены организовать пропускной режим на вход.

В июле 2022 года шведская компания H&M Group заявила, что хочет распродать все вещи и уйти из РФ. Сообщалось также, что товаров хватит на 50 недель работы.