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1 час назад

СМИ: в России сократится производство соков

Лера Букина

Объем рынка соков и вод в России может сократиться минимум на 10% в 2022 году в сравнении с уровнем 2021 года. С таким предупреждением выступил глава Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, передает ТАСС.

СМИ: в России сократится производство соков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но все же отрасль может быстро восстановиться, считает он.

«Глубина падения будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям, но гарантировано, исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%», - подчеркнул Новиков.

Для урегулирования ситуации на рынке соков потребуется больше времени, отметил собеседник. Он указал на то, что в 2021 году в России произвели около 8,5 млрд литров упакованной воды, 7 млрд литров безалкогольных напитков, 2,5 млрд литров соков и порядка 300 млн литров растительных напитков. В этом году, как уточнил Новиков, наблюдается отставание темпов производства к прошлому. Ситуация обусловлена падением спроса из-за сокращения доходов граждан в кризисный период.

Ранее Новиков заявил, что Россия может столкнуться с серьезными проблемами с напитков из-за высокой доли импортного оборудования.

Компании,Максим Новиков,
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