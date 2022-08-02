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1 час назад

Назван возможный новый владелец российских активов H&M

Лера Букина

Российская компания Gloria Jeans рассматривает покупку нераспроданной одежды, обуви и аксессуаров H&M, а также приобретение прав аренды магазинов шведского ретейлера. Об этом пишет PROfashion со ссылкой на основателя компании Gloria Jeans Владимира Мельникова.

Назван возможный новый владелец российских активов H&M
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры по данному вопросу. В настоящее время планируется выкуп прав аренды на площади всех российских магазинов H&M, а также покупка нераспроданных коллекций.

По словам Мельникова, если сделка станет успешной, компания отправит на продажу новые вещи бренда. Что касается старых коллекций, то их передадут в детские дома и больницы, отметил собеседник.

Также российский бренд Gloria Jeans обсуждает покупку Inditex и Uniqlo.

Сегодня сообщалось, что в ряде торговых центров Москвы открылся магазин H&M. О приостановке работы в России компания H&M объявила в марте.

В июле стало известно, что сеть откроет магазины для продажи товарных запасов. Некоторые СМИ писали, что магазины откроются 1 числа текущего месяца, другие же не сообщали точной даты открытия магазинов.

Компании,Владимир Мельников,Глория Джинс,
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