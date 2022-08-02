Назван возможный новый владелец российских активов H&M

Российская компания Gloria Jeans рассматривает покупку нераспроданной одежды, обуви и аксессуаров H&M, а также приобретение прав аренды магазинов шведского ретейлера. Об этом пишет PROfashion со ссылкой на основателя компании Gloria Jeans Владимира Мельникова.

Фото: ТАСС ТАСС

Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры по данному вопросу. В настоящее время планируется выкуп прав аренды на площади всех российских магазинов H&M, а также покупка нераспроданных коллекций.

По словам Мельникова, если сделка станет успешной, компания отправит на продажу новые вещи бренда. Что касается старых коллекций, то их передадут в детские дома и больницы, отметил собеседник.

Также российский бренд Gloria Jeans обсуждает покупку Inditex и Uniqlo.

Сегодня сообщалось, что в ряде торговых центров Москвы открылся магазин H&M. О приостановке работы в России компания H&M объявила в марте.