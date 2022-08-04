Ювелирный бренд Tous вновь открылся в России

Испанский ювелирный бренд Tous вернулся на российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудников компании.

Известно, что семь магазинов указанной марки вновь открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в течение августа возобновят работу и другие бутики ретейлера.

В России также открылись торговые точки шведского бренда одежды, аксессуаров и обуви H&M. В частности, на данный момент для покупателей доступны магазины в столичных торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.