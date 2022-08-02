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45 минут назад

СМИ: турбина для газопровода "Северный поток" до сих пор находится в Германии

ТАСС

Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", до сих пор находится в Германии. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV.

Турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для "Северного потока".

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Об этом также сообщило агентство Reuters. "Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода "Северный поток", которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию", - приводит Reuters слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.

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