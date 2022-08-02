Турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии

Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", до сих пор находится в Германии. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для "Северного потока".