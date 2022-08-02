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2 часа назад

Толпы людей выстроились в очереди у магазинов H&M в Москве

Елена Прошина

Москвичи выстроились в огромные очереди ко входу в магазины одежды торговой марки H&M в столичных торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк». Об этом сообщает «Москва 24».

По данным телеканала, на открытии H&M в «Авиапарке» посетителей в магазине практически не было, тогда как в «Метрополисе» очередь собралась моментально и протянулась до входа в ТЦ. Отмечается, что покупателей запускают внутрь сразу по 5-20 человек через каждые семь минут. В среднем москвичам приходится стоять в очереди по 40-60 минут.

В H&M уточнили дату начала распродажи

Несмотря на обещания не проводить распродажу, в магазинах имеются специальные вешалки с одеждой от 150 рублей и табличкой Sale. Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. При этом их лишили возможности оплатить часть товаров подарочными сертификатами. На кассах магазинов москвичам предложили обменять их обратно на деньги через головной офис компании.

Ранее сообщалось, что товара в торговых точках хватит на 50 недель продаж, однако люди выходят из H&M с достаточно большим количеством покупок.

Напомним, что компания приостановила свою работу в России еще в начале марта. Позже, 28 июля, H&M выставила свой бизнес в РФ на продажу.

Компании,
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