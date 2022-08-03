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32 минуты назад

Шредер призвал запустить «Северный поток-2» ради Германии

Лера Букина

Помощь Германии в столь неблагоприятной ситуации с энергоснабжением оказал бы запуск газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию «Штерн».

Шредер призвал запустить «Северный поток-2» ради Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал на завершенность строительства газопровода. Так, по его словам, целесообразно ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" (и "Северный поток - 2") проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», - отметил бывший канцлер.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст сообщил о том, что нужно рассмотреть поставки российского газа в Германию по проекту «Северный поток – 2».

Ранее новостной портал Business Insider, ссылаясь на исследование Bank of America, сообщил, что стран ЕС ждет нехватка топлива. Сообщается, что события развиваются худшим образом. По словам специалистов финансового конгломерата, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.

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