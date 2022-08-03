Шредер призвал запустить «Северный поток-2» ради Германии

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" (и "Северный поток - 2") проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», - отметил бывший канцлер.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст сообщил о том, что нужно рассмотреть поставки российского газа в Германию по проекту «Северный поток – 2».

Ранее новостной портал Business Insider, ссылаясь на исследование Bank of America, сообщил, что стран ЕС ждет нехватка топлива. Сообщается, что события развиваются худшим образом. По словам специалистов финансового конгломерата, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.