Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода "Северный поток", на компанию Siemens Energy. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию Stern.
"Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю", - отметил Шрёдер.
При этом он добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин.
"Одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций, это российский закон. Вторая была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте", - подчеркнул экс-глава правительства ФРГ.
"Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки", - сказал он.