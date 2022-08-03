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26 минут назад

Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной для "Северного потока" на Siemens

ТАССиещё 1

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода "Северный поток", на компанию Siemens Energy. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию Stern.

"Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю", - отметил Шрёдер.

При этом он добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин.

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"Одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций, это российский закон. Вторая была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте", - подчеркнул экс-глава правительства ФРГ.

"Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки", - сказал он.

Компании,Герхард Шредер,Siemens,
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