Siemens обвинила «Газпром» во лжи из-за турбины

Siemens Energy заявила, что её турбина для газопровода «Северный поток — 1», прибывшая в Германию после ремонта, не находится под санкциями. Компания обвинила «Газпром» во лжи после сообщений о проблемах с перевозкой двигателя в Россию из-за ограничений со стороны ЕС, Канады и Великобритании. Представитель Siemens добавил, что российская сторона ежедневно находит «ещё какие-то причины», из-за которых турбина не может быть принята в России.

«В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — сказал РБК представитель Siemens.

В компании уверены, что если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.

3 августа в «Газпроме» заявили о невозможности поставки газотурбинного двигателя Siemens в Россию из-за санкций. Ранее российская компания сообщала, что турбину поставили в Германию без её ведома и теперь агрегат может оказаться под санкциями ЕС и Великобритании.