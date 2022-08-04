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1 час назад

Siemens обвинила «Газпром» во лжи из-за турбины

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Siemens Energy заявила, что её турбина для газопровода «Северный поток — 1», прибывшая в Германию после ремонта, не находится под санкциями. Компания обвинила «Газпром» во лжи после сообщений о проблемах с перевозкой двигателя в Россию из-за ограничений со стороны ЕС, Канады и Великобритании. Представитель Siemens добавил, что российская сторона ежедневно находит «ещё какие-то причины», из-за которых турбина не может быть принята в России.

Siemens обвинила «Газпром» во лжи из-за турбины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — сказал РБК представитель Siemens.

В компании уверены, что если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.

3 августа в «Газпроме» заявили о невозможности поставки газотурбинного двигателя Siemens в Россию из-за санкций. Ранее российская компания сообщала, что турбину поставили в Германию без её ведома и теперь агрегат может оказаться под санкциями ЕС и Великобритании.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что турбина готова к эксплуатации, для её возврата в Россию «Газпрому» нужно лишь «предоставить необходимую таможенную информацию для перевозки».

Компании,Siemens,Газпром,ЕС,
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