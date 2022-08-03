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1 час назад

Эксперт назвал возможную дату остановки «Северного потока»

Лера Букина

Газопровод «Северный поток» может полностью остановиться осенью или зимой в случае сохранения нынешних условий и функционирования лишь одной турбины. То есть это произойдет тогда, как начнется отопительный сезон. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт назвал возможную дату остановки «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Точного ответа на вопрос, как долго в текущих условиях сможет проработать "Северный поток", нет, ведь "Газпром" не публикует информацию о том, какая наработка сейчас на последней турбине. Кроме того, раньше говорили, что в работе остались только две турбины меньшей мощности, теперь речь идет о том, что в работе только одна, но большая», - указал собеседник.

Ситуация осложняется тем, что мощность газопровода всегда превышала ожидаемую. Так, как отметил Юшков, газопровод прокачивал по 59 миллиардов кубометров в год. Сведений о ресурсе, наработанном последней турбиной, нет, поэтому давать прогнозы о сроке работы сложно, отметил специалист.

Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух сообщил о работе на компрессорной станции Nord Stream одной турбины, хотя функционировать должны пять штук.

Ранее новостной портал Business Insider, ссылаясь на исследование Bank of America, сообщил, что стран ЕС ждет нехватка топлива.

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