Эксперт назвал возможную дату остановки «Северного потока»

«Точного ответа на вопрос, как долго в текущих условиях сможет проработать "Северный поток", нет, ведь "Газпром" не публикует информацию о том, какая наработка сейчас на последней турбине. Кроме того, раньше говорили, что в работе остались только две турбины меньшей мощности, теперь речь идет о том, что в работе только одна, но большая», - указал собеседник.