AliExpress исполнил закон о «приземлении»

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении», сообщили в ведомстве.

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«Компания AliExpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о «приземлении». По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Роскомнадзора.

Уточняется, что компания выполнила основные обязанности: ее российское юридическое лицо отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте регулятора. Кроме того, компания выполнила требование о локализации персональных данных граждан на территории РФ.

Иностранная компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России. Суточная аудитория интернет-ресурса компании превышает 500 тыс. российских пользователей.

Ранее Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram и другие.