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1 час назад

Клиентам Ozon пообещали компенсацию за пожар на складе

Лера Букина

Покупателям и продавцам выплатят компенсацию за товары, которые были утрачены в результате пожара на складе Оzon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Клиентам Ozon пообещали компенсацию за пожар на складе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», - подчеркивается в сообщении.

Сегодня произошел крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге оценивается в 20 тысяч квадратных метров. Сообщается об обрушении части кровли.

Согласно предварительной информации, пожар вызван коротким замыканием. Сведений о пострадавших в настоящее время нет.

Накануне на востоке Москвы произошел пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы на площади 600 кв. м. Кроме того, рядом со зданием загорелся мусор на площади 300 кв. м.

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