Клиентам Ozon пообещали компенсацию за пожар на складе

Покупателям и продавцам выплатят компенсацию за товары, которые были утрачены в результате пожара на складе Оzon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», - подчеркивается в сообщении.

Сегодня произошел крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге оценивается в 20 тысяч квадратных метров. Сообщается об обрушении части кровли.

Согласно предварительной информации, пожар вызван коротким замыканием. Сведений о пострадавших в настоящее время нет.