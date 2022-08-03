Клиентам Ozon пообещали компенсацию за пожар на складе

Покупателям и продавцам выплатят компенсацию за товары, которые были утрачены в результате пожара на складе Оzon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», - подчеркивается в сообщении.
Сегодня произошел крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге оценивается в 20 тысяч квадратных метров. Сообщается об обрушении части кровли.
Согласно предварительной информации, пожар вызван коротким замыканием. Сведений о пострадавших в настоящее время нет.
Накануне на востоке Москвы произошел пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы на площади 600 кв. м. Кроме того, рядом со зданием загорелся мусор на площади 300 кв. м.