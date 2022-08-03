Оценен ущерб от пожара на складе Ozon

Ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области составляет более 10 миллиардов рублей. С такой оценкой выступил всероссийский союз страховщиков (ВСС), передает РИА Новости.

«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», - подчеркнул глава ВСС Игорь Юргенс.

Сегодня примерно в 12:30 мск на складе компании в селе Петровское в Истринском районе начался пожар. Площадь возгорание составила 35 тысяч кв. м при общей площади здания 40 тыс. кв. м. У строения упала кровля и стена. По данным РИА Новости, число пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье возросло до шести человек. Согласно другим версиям, в общей сложности насчитывается 11 пострадавших.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева назвала причину пожара на складе OZON в Подмосковье. Так, по ее словам, она заключается в несоблюдении техники безопасности.