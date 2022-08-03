KFC и Pizza Hut переименуют

Заведения KFC и Pizza Hut в России в рамках ребрендинга будут переименованы. Об этом говорится в материалах компании Yum! Brands, владельца сетей.
Отмечается, что в июне предприятие закончило передачу Pizza Hut в России местному оператору. В настоящее время уже начался ребрендинг. Примечательно то, что концепция не имеет никакой связи с Yum! Brands.
«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», — говорится в сообщении.
В начале июля компания заявляла о проведении переговоров по продаже KFC. О планах основателя российского проекта корейского стритфуда Kannam Chicken купить этот бизнес было объявлено в середине июля.
Ранее международная чайная компания Ekaterra объявила о прекращении своей работы в России. Ситуация обусловлена отсутствием возможности стабильно развивать бизнес, пояснили в компании. Так, производство чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond в России остановится к концу 2022 года. За этим последует полное прекращение их продажи и дистрибуции в РФ.