KFC и Pizza Hut переименуют

Заведения KFC и Pizza Hut в России в рамках ребрендинга будут переименованы. Об этом говорится в материалах компании Yum! Brands, владельца сетей.

Отмечается, что в июне предприятие закончило передачу Pizza Hut в России местному оператору. В настоящее время уже начался ребрендинг. Примечательно то, что концепция не имеет никакой связи с Yum! Brands.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», — говорится в сообщении.

В начале июля компания заявляла о проведении переговоров по продаже KFC. О планах основателя российского проекта корейского стритфуда Kannam Chicken купить этот бизнес было объявлено в середине июля.