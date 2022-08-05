Власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»

Власти Японии считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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Об этом сообщает ТАСС.

Хагиуда рассказал, что провёл встречу с главой Mitsui и «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия в проекте.

По его словам, аналогичную просьбу он адресовал руководству Mitsubishi.

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.