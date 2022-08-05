Власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»

Власти Японии считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Об этом сообщает ТАСС.
Хагиуда рассказал, что провёл встречу с главой Mitsui и «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия в проекте.
По его словам, аналогичную просьбу он адресовал руководству Mitsubishi.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.
Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.
При этом власти Японии заявили о намерении страны сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства.