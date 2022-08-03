У проекта «Сахалин-2» будет новый оператор

«Сахалинская Энергия» заменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd и будет считаться созданной с момента внесения сведений о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Отмечается, что размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей, а место создания – Южно-Сахалинск.