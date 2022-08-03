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1 час назад

У проекта «Сахалин-2» будет новый оператор

Елена Прошина

Правительство России постановило создать нового оператора для проекта «Сахалин-2». Им станет ООО «Сахалинская Энергия» зарегистрированная в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

У проекта «Сахалин-2» будет новый оператор
Фото: Сахалин ЭнерджиСахалин Энерджи

«Сахалинская Энергия» заменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd и будет считаться созданной с момента внесения сведений о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Отмечается, что размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей, а место создания – Южно-Сахалинск.

Напомним, что ранее покупателей сжиженного природного газа через «Сахалин-2» призвали проводить оплату через российский банк. При этом другие условия контрактов остались прежними.

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