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1 час назад

В компании «Газпром» заявили о невозможности поставки турбины из-за санкций

Илья Родин

«Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что ограничительные меры со стороны Евросоюза, Канады и Великобритании делают «невозможной» поставку турбины.

В пресс-службе подчеркнули, что рестрикции со стороны западных стран и «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной».

Потерянная турбина для «Северного потока» нашлась в Германии

Зампред правления компании Виталий Маркелов ранее обвинил немецкую компанию в нарушении договоренностей. Он пояснил, что до введения ограничительных мер Siemens производила работы по ремонту газотурбинных двигателей своевременно, без каких-либо проблем.

Предприниматель отметил, что действия компании привели к тому, что на «Портовой» в настоящее время работает только один двигатель из шести. Остальные не могут быть задействованы.

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