«Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что ограничительные меры со стороны Евросоюза, Канады и Великобритании делают «невозможной» поставку турбины.

В пресс-службе подчеркнули, что рестрикции со стороны западных стран и «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной».

Зампред правления компании Виталий Маркелов ранее обвинил немецкую компанию в нарушении договоренностей. Он пояснил, что до введения ограничительных мер Siemens производила работы по ремонту газотурбинных двигателей своевременно, без каких-либо проблем.