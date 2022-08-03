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1 час назад

Meta рассматривает возможность выпуска первых облигаций

Елена Прошина

Американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией) обратилась к банкам с просьбой организовать встречу с инвесторами относительно возможного размещения облигаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Meta* рассматривает возможность выпуска первых облигаций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что данная продажа бондов станет первой в истории компании.

Известно, что представители Meta обратились к Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co., Bank of America и Barclays.

Компания попросила банки провести серию переговоров с инвесторами по инструментам с фиксированной доходностью. По мнению специалистов кредитных организаций, за этим может последовать размещение приоритетного необеспеченного долга.

С начала 2022 года рыночная стоимость Meta упала на 52%. На данный момент объем свободных денежных средств компании оценивается примерно в 40,5 миллиардов долларов.

Meta* - признана в РФ экстремистской организацией

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