Meta* рассматривает возможность выпуска первых облигаций

Американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией) обратилась к банкам с просьбой организовать встречу с инвесторами относительно возможного размещения облигаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что данная продажа бондов станет первой в истории компании.

Известно, что представители Meta обратились к Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co., Bank of America и Barclays.

Компания попросила банки провести серию переговоров с инвесторами по инструментам с фиксированной доходностью. По мнению специалистов кредитных организаций, за этим может последовать размещение приоритетного необеспеченного долга.

С начала 2022 года рыночная стоимость Meta упала на 52%. На данный момент объем свободных денежных средств компании оценивается примерно в 40,5 миллиардов долларов.