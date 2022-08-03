Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
24 минуты назад

S7 Logistics заявила о готовности заменить DHL

Елена Прошина

S7 Logistics готова предложить логистические услуги большинству компаний, оставшихся без партнера в лице DHL. Такое заявление сделали в российской организации по транспортировке грузов, передают «Известия».

Российская компания заявила о готовности заменить DHL
Фото: DHLDHL

В S7 Logistics считают, что уход немецкой DHL из индустрии экспресс-доставок по России значительно изменит расстановку сил на рынке. По словам представителей компании, со сложностями в РФ сейчас сталкиваются все зарубежные игроки, а локальные наоборот чувствуют себя намного увереннее. В частности, желание занять место уходящей DHL высказал и в S7 Logistics.

В качестве примера в компании решили сравнить стоимость отправления груза весом в пять килограмм по маршруту Казань-Новосибирск. DHL доставила бы посылку за 8990 рублей за два рабочих дня, а S7 Logistics — за 1848 рублей и одни сутки, подчеркнули в организации.

«Почта России» сообщила об утечке данных клиентов

Напомним, что немецкая компания сообщила о прекращении своей деятельности на территории России 29 июля. DHL не будет оказывать услуги по экспресс-доставке грузов и документов в пределах РФ с 1 сентября. Данное решение в компании объяснили «техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры», а также законодательными ограничениями.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители