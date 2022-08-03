Российская компания заявила о готовности заменить DHL

S7 Logistics готова предложить логистические услуги большинству компаний, оставшихся без партнера в лице DHL. Такое заявление сделали в российской организации по транспортировке грузов, передают «Известия».
В S7 Logistics считают, что уход немецкой DHL из индустрии экспресс-доставок по России значительно изменит расстановку сил на рынке. По словам представителей компании, со сложностями в РФ сейчас сталкиваются все зарубежные игроки, а локальные наоборот чувствуют себя намного увереннее. В частности, желание занять место уходящей DHL высказал и в S7 Logistics.
В качестве примера в компании решили сравнить стоимость отправления груза весом в пять килограмм по маршруту Казань-Новосибирск. DHL доставила бы посылку за 8990 рублей за два рабочих дня, а S7 Logistics — за 1848 рублей и одни сутки, подчеркнули в организации.
Напомним, что немецкая компания сообщила о прекращении своей деятельности на территории России 29 июля. DHL не будет оказывать услуги по экспресс-доставке грузов и документов в пределах РФ с 1 сентября. Данное решение в компании объяснили «техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры», а также законодательными ограничениями.