«Черноголовка» метит на освободившееся место Coca-Cola

По словам Натальи Сахниной, компания планирует занять половину отечественного рынка. Только в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В связи с уходом из России Coca-Cola и Pepsi компания планирует занять 30% рынка в ближайшие два года, а после и вовсе стать лидером по производству безалкогольных напитков в России.