«Черноголовка» метит на освободившееся место Coca-Cola

Гендиректор «Черноголовки» Наталья Сахнина заявила, что компания планирует заполнить появившиеся пробелы на российском рынке безалкогольных напитков. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».
По словам Натальи Сахниной, компания планирует занять половину отечественного рынка. Только в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В связи с уходом из России Coca-Cola и Pepsi компания планирует занять 30% рынка в ближайшие два года, а после и вовсе стать лидером по производству безалкогольных напитков в России.
«Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», – заявила Сахнина.
Напомним, что ранее стало известно новое название Coca-Cola в России.