«Газпром» сделал новое заявление по турбине для «Северного потока»

«Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают обсуждать в письменной форме транспортировку в Россию газовой турбины для «Северного потока». Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Газпроме» заявили, что 3 августа получили от ФРГ решение, в соответствии с которым подтверждается прохождение турбиной таможни до конца июля 2023 года.

Как отмечал ранее «Газпром», уменьшение экспорта газа в Европу обусловлено отсутствием турбины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что у Германии нет барьеров для транспортировки турбины в РФ. По его словам, немецкая сторона ожидает лишь одобрения от «Газпрома». Однако в самой компании настаивают на своем – там утверждают, что из-за ограничений со стороны ряда стран о возврате газотурбинного двигателя трубопровода «Северный поток» на отправную станцию в Россию речи идти не может.