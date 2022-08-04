«Газпром» сделал новое заявление по турбине для «Северного потока»

«Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают обсуждать в письменной форме транспортировку в Россию газовой турбины для «Северного потока». Об этом сообщает «Коммерсант».
В «Газпроме» заявили, что 3 августа получили от ФРГ решение, в соответствии с которым подтверждается прохождение турбиной таможни до конца июля 2023 года.
Как отмечал ранее «Газпром», уменьшение экспорта газа в Европу обусловлено отсутствием турбины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что у Германии нет барьеров для транспортировки турбины в РФ. По его словам, немецкая сторона ожидает лишь одобрения от «Газпрома». Однако в самой компании настаивают на своем – там утверждают, что из-за ограничений со стороны ряда стран о возврате газотурбинного двигателя трубопровода «Северный поток» на отправную станцию в Россию речи идти не может.
Ранее Олаф Шольц выступил за отказ от закрытия трех последних немецких АЭС, которое ожидалось до конца 2022 года. Это связано с тем, что Европа может в скором времени столкнуться с масштабным энергокризисом в связи с сокращением поставок газа из РФ.