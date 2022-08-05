Иностранный бизнес стал неохотно продавать активы в России

Из-за ухода иностранного бизнеса из России рынок слияний и поглощений в РФ переживает новый расцвет. Однако зарубежные компании не спешат окончательно расставаться с активами и делать скидки покупателям из России и дружественных ей стран. Иностранный бизнес предпочёл продавать свои активы не стратегическим инвесторам, а локальному менеджменту, сообщил РБК.

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Несмотря на массовое объявление о прекращении работы в России, не так много компаний успели заключить сделки о продаже активов в РФ. По данным консалтинговой компании Aspring Capital, работа ведётся только по 60% сделок, анонсированных в начале марта.

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«Большинство западных компаний не горит желанием собраться и уйти "здесь и сейчас", а были бы рады продолжать вести бизнес в России. Но многие из них испытывают серьёзное давление в этом вопросе в странах, где находятся их штаб-квартиры, в связи с чем занимают выжидательную позицию и аккуратно рассматривают разные варианты», — пояснил партнёр налоговой практики компании МЭФ Александр Ерасов.

По словам управляющего партнёра аудиторско-консалтинговой группы ФБК Бориса Яценко, сделки замедлились из-за согласования условий дальнейшего использования товарных знаков, технологий и IT-систем. Часто местный бизнес плотно интегрирован в инфраструктуру глобальной компании, без её поддержки непросто сохранить производство. Также сделки замедляют высокие ставки по кредитам.

После начала массового исхода зарубежных компаний с российского рынка большинство сделок прошло с большой скидкой. Но потом они стали меньше из-за высокой конкуренции между покупателями и нежелания иностранных компаний признавать в своей отчётности убытки от реализации активов. Зарубежный бизнес пытается минимизировать влияние ухода с российского рынка.

По словам партнёра Б1 (бывший Ernst & Young) Юрия Нечуятова, получить существенный дисконт по некоторым иностранным активам можно, если бизнес «глубоко интегрирован в бизнес-процессы и информационные системы владеющих ими зарубежных групп». Разрыв этих связей сильно усложняет выход зарубежных акционеров из активов и обесценивает их для покупателя.

Сейчас сбивать цены на активы уходящих иностранцев принудительно помогает правительственная комиссия, которая согласует сделки с нерезидентами. Также снижает цену желание продавца заключить опцион на обратный выкуп в рамках сделки.

В основном активы уходящих компаний покупают две основные категории покупателей — российские стратегические инвесторы (компании и физлица) и локальный менеджмент (до трети всех сделок). Конкуренция среди покупателей высока, так как инвесторы видят в зарубежном бизнесе качественные активы. Некоторые даже сравнивают ситуацию с временами приватизации 1990-х годов и рассчитывают, за какой срок окупится сделка.

Не так популярна стала продажа активов инвесторам из дружественных стран: владельцы бизнеса понимают, что продажа актива крупному зарубежному игроку фактически «билет в один конец».

Как писал ранее «Секрет», правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобряет продажу бизнеса, когда выполняются два критерия: согласие профильного ведомства на покупку актива российским предпринимателем и скидка от последней оценочной стоимости не менее 50%. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что иностранный бизнес должен испытывать «определённые издержки на выходе из этого актива».