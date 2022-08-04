Adidas оценил убытки из-за остановки работы в России

Выручка немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG после приостановки деятельности на территории РФ упала более чем на 100 миллионов евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие.

«Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал», — уточняется в материалах.

Напомним, что о приостановке работы сайта и приложения компания Adidas объявила в начале марта. Кроме того, было принято решение закрыть магазины в стране.

Фирму Adidas AG основали в 1924 году. Компания является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.