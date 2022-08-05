Ростовский фонд развития промышленности докапитализировали на 180 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ростовской области в 2022 году докапитализировали на 180 млн рублей, что позволит субсидировать проценты на кредиты по пополнению оборотных средств до 90%. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
"Фонд при поддержке губернатора области докапитализирован еще на 180 млн рублей. <…> Фонд за счет федерального бюджета докапитализирован на 97 млн рублей. Деньги доведены, это позволит фонду выдавать гранты, то есть субсидировать проценты на кредиты по пополнению оборотных средств до 90%", - сказал он.
Савельев отметил, что в первом полугодии 2022 года на федеральном уровне реализовали программы поддержки бизнеса по 57 направлениям, в общей сложности предприятия региона профинансировали на 8 млрд рублей. Часть форм поддержки связана с финансированием научных исследований и разработок, поддержкой экспорта. "Есть новая форма, связанная с антикризисными мерами - кредитование льготное системообразующих организаций российской экономики на льготных условиях. <…> По поручению губернатора министерством была проведена работа по расширению количества предприятий, которые могли бы этой формой воспользоваться. <…> Сейчас 31 компания в этом списке. Это позволило привлечь льготных кредитов порядка 20 млрд рублей", - уточнил министр.