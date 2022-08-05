Ростовский фонд развития промышленности докапитализировали на 180 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ростовской области в 2022 году докапитализировали на 180 млн рублей, что позволит субсидировать проценты на кредиты по пополнению оборотных средств до 90%. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

"Фонд при поддержке губернатора области докапитализирован еще на 180 млн рублей. <…> Фонд за счет федерального бюджета докапитализирован на 97 млн рублей. Деньги доведены, это позволит фонду выдавать гранты, то есть субсидировать проценты на кредиты по пополнению оборотных средств до 90%", - сказал он.