В России выпустили русскую диетическую колу

Московский комбинат «Очаково» сообщил о выпуске своей версии диетической Coca-Cola. С газированным напитком уже можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Комбинат занимается обновлением линейки прохладительных напитков с культовыми вкусами. Газированному напитку без сахара дали название CoolCola Zero (аналог американского Coca-Cola Zero).

На сайте представлено, из чего состоит диетическая кола. Так, напиток изготовлен из воды, сахарного колера, лимонной кислоты, подсластителя, натуральных ароматизоторов, кофеина, экстракта ванили.

«Выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом. Теперь без сахара», — отмечается на сайте.

Напомним, что компания Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории России в марте. Через несколько месяцев производитель «Очаково» продемонстрировал свои версии лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Так, им дали названия CoolCola, Fancy и Street.