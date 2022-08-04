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1 час назад

Минюст предложил исключить из УК России три экономические статьи

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Министерство юстиции России предложило исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи.

Минюст предложил исключить из УК РФ три экономические статьи
Фото: ТАССТАСС

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается признать утратившими силу статьи 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории», — отмечается в тексте.

Также Минюст предложил исключить из УК России статью 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

В апреле Министерство юстиции России направило российскому лидеру Владимиру Путину документ с предложениями о порядке исключения из перечня иностранных агентов.

Компании,Владимир Путин,Минюст России,
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