В Starbucks появились таблички с призывами к Байдену

Сети кофеен Starbucks установили в своих кафе таблички, в которых призвали президента США Джо Байдена «проснуться и увидеть рецессию». Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева .

Ранее стало известно, что во втором квартале 2022 года ВВП США по оценке Министерства торговли страны снизится на 0,9%. По мнению американских аналитиков, эти цифры говорят о серьезном риске начала масштабной рецессии в Соединенных Штатах и угрозе экономического кризиса в государстве. При этом в Белом доме заявили, что экономика США находится на правильном пути, а замедление связано с попытками Федеральной резервной системы снизить инфляцию.