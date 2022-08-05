Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Банки назвали крепкий рубль головной болью

Lenta.ru

Нечасто можно услышать, как банкиры смущаются резкого увеличения прибыли. Но исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль говорил почти раздраженно, называя одним из источников высоких доходов банка Россию, пишет Bloomberg.

«Мы, конечно, рады сообщить о рекордных результатах. Мы увидели необычайно высокий вклад в это от бизнеса из России и беспрецедентное укрепление рубля по отношению к евро», — сказал он.

Укрепление рубля стало еще одной головной болью на фоне попыток западных банков уйти из страны, отмечает издание.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Компании, которые решили быстро свернуть бизнес в стране после начала спецоперации, понесли огромные убытки. Так, французский Societe Generale подтвердил убытки в размере 3,3 миллиарда евро из-за продажи актива в России. Другие, действовавшие медленнее, столкнулись с ростом риска и скачком прибыли. Вопрос в том, могут ли эти успехи побудить банки затягивать с ликвидацией активов или даже удерживать свой российский бизнес, рассуждают эксперты.

Российская валюта выросла примерно на 40 процентов как по отношению к доллару, так и по отношению к евро во втором квартале этого года. На этом фоне Райффайзенбанк втрое нарастил прибыль в России по итогам первой половины года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители