Новый владелец Starbucks раскрыл варианты названий сети в РФ

Новый владелец Starbucks Антон Пинский назвал сразу два варианта названия сети кофеен в России. Об сообщает Telegram-канал Москвач.

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Среди вариантов названия нового Starbucks владелец рассматривает Starbox и Stars. Еще в июле Тимати заявил, что все активы Starbucks в России были приобретены им и Антоном Пинским, открытие первых точек состоится уже в августе. Рэпер предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Он подчеркнул, что лучший из них до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен.

Новые владельцы получили право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек. Бизнесмены уже владеют сетью азиатских ресторанов Redbox, вместе развивают новый ресторан Loona в Москве.