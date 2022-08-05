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1 час назад

Deutsche Post прекращает транспортировку грузов и почтовых отправлений по России

ТАССиещё 1

Германская почтовая компания Deutsche Post сворачивает деятельность в России, прекращая доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов внутри страны. Об этом генеральный директор компании Франк Аппель сообщил в пятницу в Бонне в ходе телеконференции по случаю публикации отчета за второй квартал.

Deutsche Post сворачивает деятельность в России
Фото: ReutersReuters

"Мы приняли это решение на прошлой неделе", - приводит слова Аппеля агентство DPA.

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По словам финансового директора Deutsche Post Мелани Крайс, финансовые показатели в третьем квартале придется скорректировать с учетом такого шага.

Руководство компании ведет подготовку плана оказания социальной поддержки сотрудникам, которые пострадали из-за свертывания деятельности в РФ. Deutsche Post оставляет в силе контрактные обязательства касательно импорта и экспорта, уточнил Аппель. Как уточняет ДПА, до начала специальной военной операции России на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в РФ.

29 июля международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express сообщила, что с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России, услуги по экспресс-доставке из РФ за границу продолжат предоставляться.

"В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО "ДХЛ интернэшнл", было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года", - говорилось в сообщении.

АО "ДХЛ интернэшнл" не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по РФ. Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям. После 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке из России за границу.

Компании,Франк Аппель,
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