Шоколадки Ritter Sport могут «переехать» в Россию

Немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры о переносе производства популярных шоколадок Ritter Sport в Россию из-за логистических проблем с доставкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Источник издания отметил, что немецкий производитель шоколада начал переговоры с ООО «ПК «Аквалайф» (владелец «Черноголовки»). До этого весь шоколад под брендом Ritter Sport привозили в Россию из Германии, однако из-за санкций ситуация с логистикой усложнилась.

При этом название шоколада, который будет производиться в России, может быть изменено, а количество вкусов сократится. Социологическое агентство уже начало исследование, чтобы выяснить, какие из 56 видов плиток наиболее любимы и востребованы на российском рынке, отмечает канал.