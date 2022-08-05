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1 час назад

Шоколадки Ritter Sport могут «переехать» в Россию

Алиса Селезнёва

Немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры о переносе производства популярных шоколадок Ritter Sport в Россию из-за логистических проблем с доставкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Шоколадки Ritter Sport могут «переехать» в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник издания отметил, что немецкий производитель шоколада начал переговоры с ООО «ПК «Аквалайф» (владелец «Черноголовки»). До этого весь шоколад под брендом Ritter Sport привозили в Россию из Германии, однако из-за санкций ситуация с логистикой усложнилась.

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При этом название шоколада, который будет производиться в России, может быть изменено, а количество вкусов сократится. Социологическое агентство уже начало исследование, чтобы выяснить, какие из 56 видов плиток наиболее любимы и востребованы на российском рынке, отмечает канал.

После начала российской спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые производители продуктов питания. Иностранные собственники продают производство, либо передают права на управление обособленным российским подразделениям.

Компании,Coca-Cola,
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