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2 часа назад

В Литве подпавший под санкции ЕС завод удобрений Lifosa возобновил работу

ТАССиещё 4

Завод по производству фосфорных удобрений Lifosa в литовском городе Кедайняй, являющийся дочерним предприятием "Еврохима" и подпавший под введенные против экс-члена совета директоров компании Андрея Мельниченко санкции, возобновил производство. Об этом в воскресенье в эфире национального радио сообщила временно исполняющая обязанности гендиректора Регвита Ивановене.

В Литве возобновил работу подпавший под санкции ЕС завод Lifosa
Фото: ВикипедияВикипедия

"Сегодня запущен цех по производству серной кислоты, а в понедельник приступим к производству удобрений", - сказала она.

В августе, по ее словам, Lifosa будет работать на уровне 70% своей мощности, в цеха вернутся 80% работников.

Предприятие остановило работу в апреле. В начале июня после назначения временного администратора, контролирующего режим международных санкций, завод Lifosa возобновил производство на минимальной мощности.

На заводе заняты около 1 тыс. человек. До возобновления производства в июне 45% работников находились в простое, 25% взяли отпуск, 20% продолжали работать, что было необходимо для поддержания постоянного технологического цикла.

Мельниченко, подпавший под санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, ранее являлся бенефициаром международного производителя удобрений "Еврохим". 10 марта компания объявила о его выходе из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.

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