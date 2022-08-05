Маркетплейсы заставят отвечать за контрафакт

Маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут нести ответственность за продажу контрафактных и немаркированных товаров. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

Согласно документу, «владельцы агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридические лица и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю», будут нести ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.

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Таким образом, любой агрегатор теперь обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают, например, Ozon или Wildberries, пояснил газете «Ведомости» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

В свою очередь оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметил, что именно маркетплейсы получают деньги от потребителей, однако «полные данные о выводе из оборота товаров не передавали ни оператору системы маркировки, ни поставщику». И недобросовестные продавцы могли реализовывать через онлайн-платформы немаркированные товары неизвестного происхождения.

В организации подчеркнули, что правительство дважды давало платформам отсрочку, чтобы они могли подготовиться к новым требованиям.

В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых видов продукции. Это означает, что ряд товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, однако товары должны быть оригиналом, а не подделкой. В утвержденный Минпромторгом список товаров, которые разрешены для параллельного импорта, вошли косметические компоненты, электроника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.